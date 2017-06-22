التموين: جنيهان زيادة في سعر الزيت والسكر على البطاقات من أول يوليو

كتب- محمد غايات:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، زيادة أسعار سلعتي "السكر والزيت" بداية من 1 يوليو، حيث أصبح سعر السكر 10 جنيهات بعدما كان يطرح 8 جنيهات، أما الزيت فتم رفعه سعره في البطاقات إلى 14 جنيه بعدما كان يطرح بـ 12 جنيه.

وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن توفير السلع هو الحل لانخفاض الأسعار وكثرة المنافذ الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المعروض لتتحكم في الأسعار، قائلًا: "كلما زادت إتاحة المنتج فسيكون إتاحة لضبط الأسعار".

وفيما يتعلق بزيادة دعم الفرد 50 جنيه على بطاقات التموين، قال وزير التموين، إن 50 جنيه بحد أقصى أربع أفراد فقط من البطاقة التموينية الواحدة وإن زادت عدد أفراد البطاقة عن 4 سيتم دعمهم بـ25 جنيه وليس 50 جنيه.

وأضاف المصيلحي، أن الأسعار مسعّرة وموجودة على السلع في منافذ البيع، موضحًا أن البقالين التموينين لهم جنيه فقط على استخدام البطاقة ولا يحق له طلب أكثر من ذلك.

ولفت إلى أن المخابز ستعمل بشكل يومي والعودة إلى ما كانت عليه قبل رمضان من 5 صباحًا حتى الـ 5 مساءً، وبالإضافة إلى عمل منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية.

وناشد وزير التموين، المواطنين مساعدة أجهزة الرقابة لضبط السوق ومنع أي تلاعب ومواجهة الفساد، مؤكدًا أنه "لا عودة إلى أي تشويه في الأسعار، وانتهاء زمن أن تكون فيه السلعة بسعرين".