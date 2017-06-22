أول رد رسمي من المستشفى الأميري على واقعة طرد مريض "عاريا"

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، بيانًا للرد على ما أثير حول قيام أطباء وممرضي المستشفى بإخراج مريضًا بـ"غرغرينا" وإلقائه شبه عاريًا أمام بوابات المستشفى، بمنطقة محطة الرمل بعدما رفضوا علاجه.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لمريض شبه عاري ملقى أمام المستشفى الأميري، مؤكدين أن سبب إلقائه في الشارع هو عدم دفعه قيمة العلاج.

وفي أول تعليق رسمي له، نفى الدكتور طارق خليفة، مدير المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، ما تردد حول طرد المريض من المستشفى، مؤكدًا أن جميع حالات الطوارئ تعالج مجانًا بالكامل.

وأوضح خليفة أن المريض حضر مع أسرته بسيارة إسعاف رقم" 1533" يعاني من قرح فراش "غرغرينا"، مشيرًا إلى أن أطباء الاستقبال قاموا بعمل تقرير بحالة المريض وتحويله إلى رأس التين، لعدم وجود وحدة الغرغرينا بالمستشفى منذ 7 أشهر وتم التنسيق مع مستشفيات الصحة لاستقبال مثل تلك الحالات.

وقال مدير المستشفى: "بالفعل تحرك سيارة الإسعاف.. إلا أنه تم إبلاغ إدارة المستشفى بوجود المريض على البوابة شبه عاري وتم إصدار التعليمات لأطباء الاستقبال بإدخال المريض لحين حل المشكلة التي تسبب فيها الإسعاف".

وأضاف خليفة: "تم التواصل مع الإسعاف ومديرية الشئون الصحية التي أفادت أن أسرة المريض هى التي فرضت على سيارة الإسعاف التواجد في الميري وتم الاتفاق على نقل الحالة إلا أن أسرته تسلمته واختفت".

وأكد مدير المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، أنه سيتم التحقيق مع سائق الإسعاف والمسعف في الواقعة، لافتًا إلى أنه في حالة تكرار أسرة المريض لما بدر منهم سوف يتم عمل محضر "إساءة سمعة للمستشفى بشكل متعمد"- على حسب قوله.