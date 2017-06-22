متحدث الخارجية: مصر تخوض مفاوضات شاقة للحفاظ على أمنها المائي

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد تعليقا على اجتماعات الرئيس السيسي مع دول حوض النيل، "إن أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة".

وتابع أبو زيد في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي: "مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصري في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء".

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ووصل الرئيس السيسي، اليوم الخميس، إلى مطار عنتيبي فى أوغندا للمشاركة فى قمة دول حوض النيل، وتوجه الرئيس عقب وصوله مباشرة إلى القصر الرئاسي فى عنتيبي، حيث كان فى استقباله "موسيفيني".