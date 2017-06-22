«أبو شقة» يكشف أسباب استقالته من حزب الوفد

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كشف المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، عن أسباب استقالته التي تقدم بها للحزب في بيان توجه به إلى الهيئة العليا مساء أمس الأربعاء، مرجعًا إياها إلى ما وصفه بـ"تصرفات لم يشهدها من قبل البيت الوفدي في فترة عصيبة يمر بها الوطن".

وقال أبو شقة، في تصريح له، أنه أصبح من الواجب، وانطلاقا من مسئوليتي الوطنية من جانب وتاريخي الحزبي من جانب آخر أن أخطو خطوة ثقيلة على النفس، وهى أن أتقدم إلى الهيئة العليا باستقالتي.

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وتابع سكرتير عام حزب الوفد: "ما عاصرته عبر حقب مختلفة مع الزملاء كان محكوما دائما أبدا باعتبارين أولهما إعلاء المصلحة الوطنية كهدف أسمى فوق جميع الاعتبارات، والتمسك بمبادئ الوفد وتقاليده وأعرافه، والتي كانت دوما حصنا يحول أن يتردى في صراعات.. تنحرف به عن مسيرته الناصعة وميثاقه النزيه في العمل السياسي الوطني".