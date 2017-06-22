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البرلمان يوافق على تعديل 8 مواد تخص الإشراف القضائي على الانتخابات

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البرلمان يوافق على تعديل 8 مواد تخص الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمان يوافق على تعديل 8 مواد تخص الإشراف القضائي على الانتخابات

التحرير

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وافق مجلس النواب على تعديل المادة 34 من مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، والخاصة بامتداد الإشراف القضائى على الإنتخابات والاستفتاءات، فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور الحالى، وذلك  إعمالاً لحكم المادة 210 من الدستور.

كما وافق المجلس على تعديل المواد 1،3،12،15،19،26،28، لارتباطها بالمادة 34.

وكان المجلس قد أعاد المادة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها مرة أخرى وذلك فى جلسته المنعقدة يوم الإثنين 27 مارس 2017.

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وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن اتفقت على وضع سقف زمنى "10 سنوات" للإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات وفقًا لنص المادة 210 من الدستور.

 

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التحرير

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