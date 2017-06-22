تعليق رئيس مجلس النواب على حكم «الدستورية» بوقف أحكام تيران وصنافير

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة فى شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة نظرها فى قضية فض التنازع بين حكمى قضائيين؛ وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية.

وأوضح عبد العال أن المحكمة استندت إلى ظنية الإفتئات على اختصاص سلطة الموافقة المتمثلة مجلس النواب، وسلطة التصديق المتمثلة في رئيس الجمهورية، وهما السلطتان اللتان تم منحهما سلطة، إقرار الاتفاقيات وإبرامها.

وأضاف، أن الحكم الذى يصدر فى مسألة من محكمة غير مختصة لا يحوز الحجية لكون الحجية مرتبطة بالاختصاص الصحيح ووفقاً للمادة 151 من الدستور والتى وجه فيها الخطاب للمشرع فقط بعد أن تغيرت فلسفة الإجراءات الحاكمة لاقرار الاتفاقيات أصبح منوطًا بالمجلس وحده إقرار جميع الاتفاقيات على السواء، والتى هى من أعمال السيادة، كإختصاص أصيل، ولا يجوز لأى سلطة أن تحول بين المجلس وبين ممارسته لهذا الاختصاص.

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وأكد رئيس النواب، أن للمجلس سلطات واختصاصات لن يسمح بالتفريط فيها، مشيرًا إلى أهمية إعمال تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ولافتًا إلى احترام المجلس الكامل لكل من السلطة القضائية والتنفيذية، وحرص المجلس على التنسيق والتعاون مع غيره من السلطات.