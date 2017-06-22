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2 مليار جنيه حجم إنفاق المصريين على الكعك والبسكويت خلال العيد

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2 مليار جنيه حجم إنفاق المصريين على الكعك والبسكويت خلال العيد 2 مليار جنيه حجم إنفاق المصريين على الكعك والبسكويت خلال العيد

التحرير

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كشفت بيانات صادرة عن الغرفة التجارية بالقاهرة أن حجم استهلاك المصريين من كعك العيد يبلغ نحو 70 ألف طن، كما أشارت البيانات إلى ارتفاع فاتورة الكعك والبسكويت هذا العام لتبلغ نحو 2 مليار جنيه، مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة قرار تعويم الجنيه المصري، وارتفاع إلى 18 جنيها.

وقرر البنك المركزى، فى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقاً لأليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.

وشهدت السلع زيادات غير مسبوقة منذ قرار التعويم، وارتفعت كافة أسعار مدخلات انتاج كعك العيد من البيض والسكر والسمن.

وشهدت أسعار الكحك زيادة كبيرة فى الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الكحك السادة نحو 180 جنيه، مقارنة بنحو 80 جنيها، كما سجل سعر كيلو كحك العجوة نحو 200 جنيه، مقارنة بنحو 135 جنيها، وسجل سعر كيلو الكحك الملبن نحو 170 جنيهاـ، مقارنة بنحو 70 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البسكويت السادة نحو 150 جنيها، مقارنة بنحو 60 جنيها، وسجل سعر كيلو البسكويت الشيكولاتة نحو 160 جنيها، مقارنة بنحو 65 جنيها.

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فيما أوضح أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة أن هناك ارتفاعا بواقع نحو 20% فى أسعار البيض مقارنة بالعام الماضى، موضحاً أن سعر كرتونة البيض يبلغ حالياً نحو36 جنيهه، مضيفاً أن هناك ارتفاع أيضاً فى أسعار باقي المكونات مثل الدقيق والذي ارتفع بنسبة بلغت نحو 10%، بالإضافة إلى السكر والذى ارتفع ايضا بنسبة بلغت نحو15%، الى جانب ارتفاع اسعار الحشو من مكونات العجوة والمكسرات والملبن وغيرها بنسبة 40%.

وأشار يحيى إلى أن مصانع الحلوى تعتمد على السكر المستورد بنسبة 100% لارتفاع جودته ونقائه وخلوه من الشوائب، مؤكدا أن السكر المحلى المستخرج من قصب السكر له تأثير سلبى على نقاء الحلويات، موضحاً أن سعر الكيلو يتراوح حاليا ما بين نحو 10.5 الى 16 جنيه.

ويبلغ انتاج من السكر نحو 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر نحو 1.4 مليون طن سنويا، كما ان حجم الاستهلاك المحلى يصل الى نحو 3 ملايين طن سنويا.

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التحرير

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