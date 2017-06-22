برلين: إجراءات اللجوء بالنسبة للأفغان لم تتغير

برلين - (د ب أ):

على الرغم من أن الحكومة الاتحادية الألمانية تقيم الوضع الأمني في أفغانستان بشكل جديد حاليا، فإن إجراءات اللجوء للأشخاص المنحدرين منها لم تتغير إلى حد كبير، وفقا لما جاء في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من حزب اليسار، حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه.

وجاء في الرد أنه على الرغم من إطلاع المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين على تحجيم مؤقت للترحيلات إلى أفغانستان في مطلع شهر يونيو الجاري، فإن هذا التحجيم "لا يحتوي على أية بيانات بشأن عملية اتخاذ القرار بالمكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين. لا يزال يتم العمل على إجراءات اللجوء لأشخاص يحملون الجنسية الأفغانية".

وأضافت الحكومة أنه بمجرد أن تعرض وزارة الخارجية الألمانية تقييما جديدا للوضع بالنسبة لأفغانستان، سيتم معالجة ما يسمى بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالمكتب الاتحادي للهجرة بشأن المواطن (التي ينحدر منها لاجئون) ".

وقالت أولا يلبكه، المتحدثة باسم شؤون السياسة الداخلية من حزب اليسار الألماني المعارض إنه يتم رفض أفغان بأعداد تصل إلى آلاف على أساس تقارير عفا عليها الزمن دون أي تغيير.

وشددت بقولها: "لابد ألا يكون هناك أي رفض لطالبي لجوء أفغان حتى يتم عرض تقييم الوضع الواقعي الجديد".

يذكر أنه بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل في نهاية شهر مايو الماضي، اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الاقتصار على ترحيل طالبي لجوء مرفوضين من أفغانستان في حالات معينة فقط، ألا وهي : بالنسبة للمجرمين ومن يمثلون خطرا على الأمن، أي الإرهابيين المحتملين، والأشخاص الذين يعيقون تحديد هويتهم، وذلك إلى أن يتم تصحيح تقييم الوضع بالنسبة لأفغانستان.

وبحسب تقارير إعلامية، من المحتمل أن تقلع رحلة ترحيل لاجئين أفغان من ألمانيا إلى كابول مجددا الأسبوع القادم.