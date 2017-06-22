أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط سلاحين ناريين في الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط سلاحين ناريين في الوادي الجديد

02:31 م الخميس 22 يونيو 2017

ضبط سلاحين ناريين في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية سلاحين ناريين في حملة تمشيط أمنية بمركز الفرافرة.

تلقى اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من النقيب محمد حجاج، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الفرافرة، يفيد القبض علي شخصين بحوزتها أسلحة نارية بقريتي الكفاح والنهضة التابعتين للمركز.

كشف محضر الواقعة، قيام حملة تمشيط أمنية مكبرة بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وبقيادة العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، والنقيب  محمود جمال، معاون مباحث الفرافرة، أسفرت عن ضبط كل من " ع . م " 33 سنة  ومسجل جنائي جرائم تموينية وحيازة أسلحة،  وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مم و ضبط " ي. ج " 44 سنة عال زراعي، ومسجل جنائي بالمديرية، ومتهم في 9 قضايا ضرب ومخدرات وتعدي علي أملاك الدولة، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم.

حرزت الأسلحة النارية، وحرر محضرين للواقعة رقم 1137و 1145 إداري مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط مدرس بحيازته 3650 شمروخ ولعبة نارية في الوادي الجديد

    ضبط مدرس بحيازته 3650 شمروخ ولعبة نارية في الوادي الجديد

    أخبار
  • القبض على تاجر مخدرات بحيازته طلقات نارية في الوادي الجديد

    القبض على تاجر مخدرات بحيازته طلقات نارية في الوادي الجديد

    أخبار
  • ضبط 47 ألف

    ضبط 47 ألف "شمروخ" ولعبة نارية في الوادي الجديد

    أخبار
  • القبض على طالبين سرقا خاتم ذهبي من مراهقة في الوادي الجديد

    القبض على طالبين سرقا خاتم ذهبي من مراهقة في الوادي الجديد

    أخبار

إعلان

ffd2fba889.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا