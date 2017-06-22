ضبط سلاحين ناريين في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية سلاحين ناريين في حملة تمشيط أمنية بمركز الفرافرة.

تلقى اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من النقيب محمد حجاج، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الفرافرة، يفيد القبض علي شخصين بحوزتها أسلحة نارية بقريتي الكفاح والنهضة التابعتين للمركز.

كشف محضر الواقعة، قيام حملة تمشيط أمنية مكبرة بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وبقيادة العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، والنقيب محمود جمال، معاون مباحث الفرافرة، أسفرت عن ضبط كل من " ع . م " 33 سنة ومسجل جنائي جرائم تموينية وحيازة أسلحة، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مم و ضبط " ي. ج " 44 سنة عال زراعي، ومسجل جنائي بالمديرية، ومتهم في 9 قضايا ضرب ومخدرات وتعدي علي أملاك الدولة، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم.

حرزت الأسلحة النارية، وحرر محضرين للواقعة رقم 1137و 1145 إداري مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

