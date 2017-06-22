بعد 24 ساعة.. سقوط خاطفي الطفل "إبراهيم" في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

ألقت قوات الأمن القبض على خاطفي الطفل إبراهيم السيد عبدالرحمن، بالفيوم، الذين تبين أنهم اثنين اتفقا على تنفيذ الجريمة.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، من والد الطفل ويدعى السيد عبدالرحمن، بلاغًا، بقيام شخصين باختطاف نجله عبدالرحمن 5 سنوات، أثناء اللهو أمام منزله بقرية "العوني" التابعة لمركز أبشواي.

وأعد الأمن العديد من الأكمنة، ومراقبة الاتصالات الواردة لأسرة الطفل، حيث كشفت التحريات التي أشرف عليها العميد حسام فوزي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، عن أن اتصالًا تم بين الخاطفين وعم الطفل، وأتفقوا على ضرورة دفع " فدية " 10 آلاف جنيه، مقابل إطلاق سراحه, بالفعل تظاهر عم الطفل بالموافقة على دفع " الفدية" واتفقا على مكان التسليم أمام مدرسة أحمد مفتاح معبد بالقرب من قرية "هويدي" بمركز أبشواي.

وأثناء ظهور أحد الخاطفين ويدعى " محمد علي عبدالقوي" 30 عامًا، "مسجل خطر مقيم بنفس قرية المجني عليه لاستلام مبلغ " الفدية. تم القبض عليه وأرشد عن شريكه ومكان اخفاء الطفل.

تمكن رجال الشرطة من تحرير الطفل و القبض على الخاطف، والذي اعترف بوجود شريك له هارب.

أحيل الخاطف لنيابة أبشواي والتي قررت حبس المتهم 4 أيامًا على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط واحضار المتهم الهارب والسيارة المستخدمة في الحادث.