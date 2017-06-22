ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تخصص في سرقة المواشي بقرى غرب المدينة، وضبط بحيازتهم 12 رأس ماشية "مسروقة" وسلاح ناري.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية تفيد قيام كلًا من "م.أ.ج" شهرته الدكش"27 عامًا" عاطل، و"م.ع.ت" 21 عامًا، عاطل، و"ع.ش.خ" 33 عامًا، عاطل، و"م.ج.ع" 25 عامًا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المواشي.

تم ضبط المتهمين وبحيازتهم طبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية عيار "9 مم" و3 طلقات من ذات العيار و12 رأس ماشية والسيارة رقم "ب د ر مصر" نصف نقل.

اعترف المتهمون بارتكاب حادثتي سرقة 12 رأس ماشية من داخل حظيرتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتم تسليم الماشية لأصحابها.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيامًا احتياطيًا على ذمة التحقيق.