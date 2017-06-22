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رئيس المجلس الأوروبي يحلم بـ "عدول بريطانيا عن الخروج من الاتحاد"

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مصراوي Masrawy

رئيس المجلس الأوروبي يحلم بـ "عدول بريطانيا عن الخروج من الاتحاد"

02:19 م الخميس 22 يونيو 2017

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

بروكسل - (د ب أ):
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه لا يستبعد إمكانية عدول بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا اليوم الخميس في بروكسل قبل قمة الاتحاد الأوروبي إن أصدقاء بريطانيين سألوه عما إذا كانت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قابلة للعودة مضيفا: "قلت لهم إن الاتحاد الأوروبي بني بالفعل على أحلام كان تحقيقها يبدو مستحيلا، أي، من يدري؟".

ثم اقتبس توسك مقولة من أغنية جون لينون "تخيل" والتي قال فيها: "ربما قلتم إني حالم، ولكني لست الوحيد".

وبالفعل أكد توسك مرارا في وقت سابق ضرورة أن يظل باب الاتحاد الأوروبي مفتوحا أمام بريطانيا، ومن المنتظر أن تتطرق قمة رؤساء دول وحكومات الاتحادي الأوروبي في بروكسل اليوم وغدا لقضية خروج بريطانيا من الاتحاد.

يشار إلى أن توسك يشارك في القمة الأوروبية للمرة الثمانين ، حسب قوله، سواء بصفته رئيسا سابقا لوزراء بولندا أو بصفته الحالية كرئيس المجلس الأوروبي "ولكني لم أعتقد بمثل هذه القوة من قبل في أن الأمور تتطور للأفضل" مشيرًا في ذلك للنمو في جميع دول الاتحاد وتراجع البطالة والاتفاق الأخير مع اليونان بشأن تحويل مليارات جديدة من المساعدات المالية وتزايد شعبية الاتحاد الأوروبي خلال الاستطلاعات والهزائم الانتخابية لمعارضي الاتحاد الأوروبي والانتصارات التي حققها المرشحون المحبون للاتحاد.

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