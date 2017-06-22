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ليفربول يرفض بيع «مورينو»

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ليفربول يرفض بيع «مورينو» ليفربول يرفض بيع «مورينو»

التحرير

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ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول، رفض عرضًا رسميًا من فريق نابولي الإيطالي، لضم الإسباني، ألبرتو مورينو، الظهير الأيسر للريدز، خلال فترة الانتقالات الجارية، يقدر بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي ليفربول رفضوا عرض الـ 11 مليون جنيه إسترليني، لضم مورينو، لأنهم يرغبون في الحصول على 15 مليون جنيه إسترلني، نظير بيع الظهير الإسباني، خلال الميركاتو الجاري.

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وكان قد ضم ليفربول الدولي الإسباني مورينو، في أغسطس 2014 قادمًا من إشبيلية مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أن مورينو لايحظى بثقة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، حيث أن الدولي الإٍسباني شارك في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعدد دقائق لعب بلغ 295 دقيقة، نظرًا للاعتماد كلوب على  جيمس ميلنر.

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التحرير

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