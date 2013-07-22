مقتل سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى بعقوبة

ذكرت مصادر الشرطة العراقية، أن سبعة أشخاص قتلوا اليوم الاثنين، فى هجمات متفرقة فى مدينة بعقوبة، (57 كم شمال شرق بغداد).

وقالت المصادر للوكالة، إن "شيخ عشيرة الرواشد، محمد رحمن الراشدى، قتل اليوم مع اثنين من أبنائه فى هجوم شنه مسلحون، أثناء وجوده فى سيارته الخاصة فى قرية المجمع جنوبى بعقوبة".

وأضافت أن "عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق بالقرب من منزل نجاد محمود الطائى، عضو مجلس محافظة بعقوبة عن كتلة (عراقية ديالى) برئاسة رئيس البرلمان، أسامة النجيفى، وسط بعقوبة، انفجرت، مما أسفر عن مقتل ضابط فى الشرطة برتبة ملازم أول، وإصابة اثنين من منتسبى الشرطة بجروح بليغة".

وذكرت أن "عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق انفجرت مستهدفة سيارة يستقلها منتسبو الشرطة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من بينهم ضابط برتبة نقيب فى الشرطة فى قرية الأسود شمالى بعقوبة".