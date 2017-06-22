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بتروجيت يرفض نقل مباراته أمام الزمالك إلى «بتروسبورت»

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بتروجيت يرفض نقل مباراته أمام الزمالك إلى «بتروسبورت» بتروجيت يرفض نقل مباراته أمام الزمالك إلى «بتروسبورت»

التحرير

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رفض نادي بتروجيت، نقل مباراته مع  المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، بالجولة الـ32 للدوري الممتاز إلى القاهرة بدلًا من الجيش بالسويس، وتمسك مسئولو النادي البترولي بإقامة المباراة في السويس.

وكان الزمالك قد طلب من مسئولي اتحاد الكرة، نقل مباراة بتروجيت، إلى ستاد بتروسبورت، بدلًا من السويس، لرغبة الفارس الأبيض في حصول لاعبيه على راحة بعد العودة من رحلة الجزائر، لاسيما أن السفر للسويس من شأنه إجهاد اللاعبين بشكل كبير.

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وخسر الزمالك من مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليرفع الفريق الجزائري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند 5 نقاط في المركز الثالث، خلف أهلي طرابلس صاحب الـ7 نقاط هو الأخر. 

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التحرير

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