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ميدو: ضغط المباريات يهدد حلم التأهل لكأس العالم

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ميدو: ضغط المباريات يهدد حلم التأهل لكأس العالم ميدو: ضغط المباريات يهدد حلم التأهل لكأس العالم

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن ضغط المباريات على لاعبي الأندية في الدوري المحلي، وبطولات إفريقيا، يهدد حلم تأهل الوطني لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف «ميدو»، في تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ارهاق اللاعبين بنهاية الموسم، تسبب في هزيمة الأهلي والزمالك وسموحة، في بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، مؤكدًا أن ذلك لم يكن مفاجئًا له.

 وتابع مهاجم المنتخب الوطني السابق، أن الحل في الفترة المقبلة هو التضحية بالبطولة العربية، أو كأس ، معلقًا «أكدت وقتها ضغط المباريات وعدم انتظام المسابقة هما الحبل الذي سنشنق أنفسنا به وأن لاعبينا مظلومين لأن تلاحم المواسم هو أكبر خطر علي أي لاعب».

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وأردف، «دوري الـ١٨ والـ٢٠ فريق هو للدول الرائدة في كرة القدم وأكيد أمامنا الكثير من العمل حتي نصبح يومًا ما من ضمن هذه الدول».

واستكمل، «اتحاد الكرة بدأ يأخذ خطوات إيجابية وجيدة ويجب دراسة كيفية أن يكون الدوري المصري مكونا من ١٤ فريقا فقط خلال ٣ سنوات».

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التحرير

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