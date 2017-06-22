اعتقال أربعة أشخاص على خلفية الهجوم على محطة القطارات في بروكسل

بروكسل - (د ب أ):

قال مكتب ممثل الادعاء الاتحادي البلجيكي اليوم الخميس، إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص لاستجوابهم، عقب أن داهمت الشرطة أربعة منازل في بروكسل لصلتها بالهجوم الذي استهدف محطة القطارات المركزية في بروكسل.

ولم يسفر الانفجار الذي نفذه مغربي، 26 عاما، ليلة الثلاثاء الماضي عن وقوع قتلى أو مصابين. وقد قتل جندي المشتبه به، الذي كان يحمل حقيبة مملوءة بالمسامير وعبوات الغاز.

وقد فتش المحققون الأربعة منازل، وبينها منزل في مولنبيك، الضاحية سيئة السمعة بغرب بروكسل، حيث يعتقد أن عددا من منفذي هجمات باريس وبروكسل كانوا يعيشون فيها.

وسوف يقرر قاضي بشأن تمديد فترة احتجاز الأربعة أشخاص في وقت لاحق من اليوم.

ويشار إلى أن أوروبا شهدت عدة هجمات إرهابية خلال الثلاثة أعوام الماضية، تشمل تفجيرات منسقة و إطلاق نار في باريس في نوفمبر 2015 ، مما أسفر عن مقتل 130 شخصا، بالإضافة إلى هجوم بسيارة في نيس في يوليو 2016 مما أسفر عن مقتل 86 شخصا.

وكانت العاصمة البلجيكية قد تعرضت في مارس 2016 لهجمات انتحارية منسقة في مطار بروكسل وداخل محطة مترو أنفاق، مما أسفر عن مقتل 35 شخصًا.