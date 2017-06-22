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"أوقاف الدقهلية": تخصيص 453 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

"أوقاف الدقهلية": تخصيص 453 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

02:12 م الخميس 22 يونيو 2017

الدقهلية- رامي القناوي:

قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إنه تم تخصيص 453 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالدقهلية بمراكز الشباب والأندية والساحات والملاعب رياضية، بالإضافة إلى 5768 مسجدًا حكوميًا وأهليًا بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل الأوقاف بالمحافظة، أن الساحات التي تم تخصيصها مقسمة على 20 إدارة وتم إخطار906 أئمة "أساسي واحتياطي" لإمامة الصلاة، وإلقاء الخطبة بالساحات و5768 إمامًا لكل مسجد تابعًا للأوقاف.

وأضاف أن إدارة أوقاف ميت غمر خصصت 50 ساحة، وإدارة أوقاف السنبلاوين خصصت 41 ساحة، وإدارة أجا خصصت 42 ساحة ، وإدارة أوقاف شرق المنصورة خصصت 34 ساحة، غرب المنصورة 24 ساحة، وإدارة أوقاف طلخا 29 ساحة، وإدارة أوقاف دكرنس 26 ساحة، وإدارة أوقاف المنزلة 24 ساحة، وأوقاف منية النصر21 ساحة، وإدارة أوقاف شربين 25 ساحة، إدارة أوقاف تمى الأمديد 20 ساحة ، وإدارة أوقاف بلقاس 23 ساحة، وإدارة أوقاف نبروه 21 ساحة ، وإدارة أوقاف محلة دمنه 17 ساحة، إدارة اوقاف الجمالية 16 ساحة، وإدارة أوقاف ميت سلسيل11 ساحة، إدارة أوقاف جمصة 10 ساحات، إدارة أوقاف بنى عبيد11 ساحة، إدارة أوقاف المطرية 4 ساحات وإدارة أوقاف المقاطعة خصصت 3 ساحات.

ونفى زيادة وجود سيطرة للجماعات السلفية على ساحات أو مساجد لأداء صلاة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن التعليمات الصادرة لجميع مديري أدارات الأوقاف على مستوى المحافظة تتمثل في صعود المنبر كل من يحمل ترخيص بالخطابة.

وحذر وكيل وزارة الأوقاف صعود منتمين لتيارات سياسية للمنابر خلال صلاة العيد، مؤكدًا أتباع جميع الإجراءات القانونية لكل من يخالف القرار.

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