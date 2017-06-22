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ماي: هناك أبراج تستخدم المادة العازلة المشتبه في تسببها بحريق برج لندن

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مصراوي Masrawy

ماي: هناك أبراج تستخدم المادة العازلة المشتبه في تسببها بحريق برج لندن

01:53 م الخميس 22 يونيو 2017

ماي: هناك أبراج تستخدم المادة العازلة المشتبه في تسببها بحريق برج لندن

لندن - (د ب أ):
قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الخميس إن الاختبارات أظهرت أن هناك المزيد من الأبراج السكنية استخدم مادة عازلة خارجية مماثلة للمادة التي يشتبه في أنها ساعدت في انتشار الحريق المدمر الذي وقع في برج جرينفيل، و أودى بحياة 79 شخصًا على الأقل الأسبوع الماضي.

وأضافت ماي في بيان للبرلمان "أعلم أن الكثيرين الذين يعيشون في أبراج سكنية مرتفعة سوف تكون لديهم مخاوف بشأن سلامتهم بعد ما حدث في جرينفيل" موضحة أنه على النواب " توخي الحذر بشأن التكهن حول سبب هذا الحريق".

وأوضحت أن تعتزم اختبار المادة العازلة في الأبراج المماثلة، وأصدرت أوامرها لجهات الإسكان الاجتماعي إجراء اختبارات لإجراءات السلامة من الحريق.

وقالت ماي" قبل فترة قصيرة من دخولي البرلمان، تم إبلاغي أن عددا من الاختبارات خلص إلى أن المادة العازلة قابلة للاشتعال".

وأضاف " لقد تم إبلاغ السلطات المحلية وخدمات الإطفاء، وفي الوقت الذي اتحدث فيه إليكم، هم يتخذون جميع الخطوات الممكنة لضمان سلامة المباني وإبلاغ السكان المتضررين".

وقالت الشركة التي كانت مسؤولة عن تركيب المادة العازلة بعد اندلاع الحريق إن عملها " متوافق مع جميع القواعد الخاصة بجودة المبنى والحرائق ومعايير الصحة والسلامة".

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