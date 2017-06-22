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رئيس الثانوية العامة: 79.3% نسبة النجاح في العينة العشوائية لـ"التفاضل والتكامل"

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مصراوي Masrawy

رئيس الثانوية العامة: 79.3% نسبة النجاح في العينة العشوائية لـ"التفاضل والتكامل"

01:44 م الخميس 22 يونيو 2017

كتبت- ياسمين محمد:
اعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تصحيح العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتي أدى فيها الطلاب الامتحان الخميس الماضي.

وبلغ عدد أوراق العينة العشوائية 4648 كراسة امتحان، نجح منهم 3686 طالب وطالبة، بنسبة 79.3%، مسجلة ارتفاعًا عن العام الماضي الذي سجل 77.41%.

وحصل 237 طالب وطالبة من إجمالي طلاب العينة على الدرجات النهائية بمادة التفاضل والتكامل، وجاءت نسب النجاح كالتالي:

- حصول 934 طالب وطالبة على شريحة من 90 إلى أقل من 100% بنسبة 25.37% من إجمالي حجم العينة.

- حصول 816 طالب وطالبة على شريحة من 80 إلى أقل من 90% بنسبة تبلغ 22.14% من إجمالي حجم العينة.

- حصول 695 طالب وطالبة على شريحة من 70 إلى أقل من 80% بنسبة تبلغ 18.86% من إجمالي حجم العينة.

 

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