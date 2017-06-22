أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب الثانوية بالإسكندرية عن "الجيولوجيا": "الحلو مايكملش"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب الثانوية بالإسكندرية عن "الجيولوجيا": "الحلو مايكملش"

01:59 م الخميس 22 يونيو 2017

  • عرض 6 صورة

    dad7efa944.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_6_22_13_58_53_137.jpg

  • عرض 6 صورة

    df81ae4b2d.jpg

  • عرض 6 صورة

    cc39c5ad9b.jpg

  • عرض 6 صورة

    184e52bc39.jpg

  • عرض 6 صورة

    82c53c2a2c.jpg

إعادة الألبوم

في امتحانات اليوم.. انقسام أراء طلاب الثانوي بالقلوبية (صور)

الألبوم التالى

في امتحانات اليوم.. انقسام أراء طلاب الثانوي بالقلوبية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

أعرب طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن استيائهم مما وصفوه بـ"طول" أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا، مؤكدين أن الأسئلة لم تصل لدرجة الصعوبة ولكن الوقت لم يكن كافيًا للإجابة.

ومن أمام مدرسة الإسكندرية الثانوية بنات بمنطقة محطة الرمل، قالت الطالبة إسراء محمد: "أسئلة الامتحان مستواها جيد ومش صعبة.. لكن المشكلة فى عدم كفاية الوقت للإجابة.. فعلا الحلو مايكملش".

وأبدت الطالبات وغادة محمود، ومها على، سعادتهن بما وصفوه بسهولة امتحان الجيولوجيا، إلا أنهن اتفقن جميعًا على عدم كفاية الوقت للإجابة على جميع أسئلة الامتحان خصوصًا السؤال الثالث- على حد قولهن.

وفي سياق متصل، أكد طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة سهولة امتحان الفلسفة، وأوضحوا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

ومن ناحيتها، أكدت آمال عبدالظاهر، مدير قطاع الإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى حيال صعوبة امتحان الجيولوجيا، ولم تسجل أي حالات غش أو حالات إغماء بين الطلاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في امتحانات اليوم.. انقسام أراء طلاب الثانوي بالقلوبية (صور)

    في امتحانات اليوم.. انقسام أراء طلاب الثانوي بالقلوبية (صور)

    أخبار
  • في كفرالشيخ.. بسمة على وجوه طلاب الثانوي بسبب

    في كفرالشيخ.. بسمة على وجوه طلاب الثانوي بسبب "الجيولوجيا والفلسفة"

    أخبار
  • طلاب ثانوي بالغربية: لم نتوقع سهولة

    طلاب ثانوي بالغربية: لم نتوقع سهولة "الجيولوجيا"

    أخبار
  • طلاب السويس:

    طلاب السويس: "الاستاتيكا" في مستوى الطالب المتوسط.. و"الفلسفة": "كلها

    أخبار

إعلان

2fb61a471e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy