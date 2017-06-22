بالصور.. طلاب الثانوية بالإسكندرية عن "الجيولوجيا": "الحلو مايكملش"

الإسكندرية – محمد عامر:

أعرب طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن استيائهم مما وصفوه بـ"طول" أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا، مؤكدين أن الأسئلة لم تصل لدرجة الصعوبة ولكن الوقت لم يكن كافيًا للإجابة.

ومن أمام مدرسة الإسكندرية الثانوية بنات بمنطقة محطة الرمل، قالت الطالبة إسراء محمد: "أسئلة الامتحان مستواها جيد ومش صعبة.. لكن المشكلة فى عدم كفاية الوقت للإجابة.. فعلا الحلو مايكملش".

وأبدت الطالبات شيماء مصطفى وغادة محمود، ومها على، سعادتهن بما وصفوه بسهولة امتحان الجيولوجيا، إلا أنهن اتفقن جميعًا على عدم كفاية الوقت للإجابة على جميع أسئلة الامتحان خصوصًا السؤال الثالث- على حد قولهن.

وفي سياق متصل، أكد طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة سهولة امتحان الفلسفة، وأوضحوا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

ومن ناحيتها، أكدت آمال عبدالظاهر، مدير قطاع الإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات لم تتلق شكاوى حيال صعوبة امتحان الجيولوجيا، ولم تسجل أي حالات غش أو حالات إغماء بين الطلاب.