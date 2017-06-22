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محافظ الإسكندرية: انتهاء أعمال توسعة نفق" كليوباترا" يوليو المقبل

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية: انتهاء أعمال توسعة نفق" كليوباترا" يوليو المقبل

01:57 م الخميس 22 يونيو 2017

محافظ الإسكندرية: انتهاء أعمال توسعة نفق

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، انتهاء أعمال توسعة وتطوير نفق كليوباترا بتكلفة تقدر بنحو 36 مليون جنيه نهاية يوليو المقبل، قبل بدء الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة.

ووجه سلطان جميع القائمين على المشروع بسرعة الانتهاء من النفق في الوقت المقرر له، وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه المشروع، مشدداً على أنه سيقوم بالمرور اليومي على المشروع لمتابعة الانتهاء من العمل به في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن مشروع نفق كليوباترا سوف يساهم فى حل مشكلة الكثافة والتكدس المروري بمنطقة شرق المدينة، وذلك بمضاعفة عدد الحارات المرورية، ليصبح النفق 4 حارات مرورية في كل اتجاه بدلًا من حارتين.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية مفاجئة للمشروع، فجر اليوم الخميس، للتعرف على آخر ما تم في مشروع توسعة وتطوير النفق، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال صب جوانب النفق.

وأوضح أنه من المقرر البدء عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك في إزالة قطاعات الحديد من الكوبري المؤقت للسكة الحديد، والبدء في رصف مخارج ومداخل النفق، واعتمادها من قبل إدارة المرور بالتنسيق مع كلية الهندسة لتنظيم حركة الحارات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.  

يشار إلى أن المشروع يأتى فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والانفاق والمحاور الرئيسية بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات، وذلك لرفع المعاناه عن المواطنين.

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