في امتحانات اليوم.. انقسام أراء طلاب الثانوي بالقلوبية (صور)

القليوبية - أسامه علاء الدين:

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة، علمي رياضة، من صعوبة مادة الاستاتيكا، في القليوبية، وأكدوا أن الامتحان جاء طويلًا جدًا، وغير مناسب لوقت الإجابة.

أما في امتحان الجيولوجيا لقسم علمي علوم فأكد الطلاب، أن الامتحان جاء جيدًا، ولم يشهد أي مشاكل سوى وجود جزئيتين بهما ألغاز، لكن أغلب الامتحان كان في مجمله سهلًا وبسيطًا.

وفي مادة الفلسفة للقسم الأدبي أكد الطلاب أن الامتحان كان متوازنًا، ولم يشهد أي مشاكل سوى وجود جزئيتين للطلاب المتفوقين، ولكن الامتحان بشكل عام يناسب مستوى الطالب المتوسط.

من نايحته، أكد طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه تم رفع درجة الطوارىء القصوى، بجميع الإدارات التعليمية، والتأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب، لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان، وتوفير كافة المتطلبات داخل اللجان، والتنسيق مع كافة الأجهزة والمديريات للخروج بالامتحانات بالشكل المرضي للطلاب وذويهم.