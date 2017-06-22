ضبط مدرس بحيازته 3650 شمروخ ولعبة نارية في الوادي الجديد



الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الخميس، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، 3650 شمروخ ولعبة نارية في حملة مكبرة بأسواق المحافظة.

تلقى اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من النقيب أحمد رأفت يونس، رئيس مباحث الآداب العامة بالمديرية، يفيد بضبط 73 كرتونة ألعاب نارية قبل ترويجها وبيعها في الأسواق بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

تبين قيام حملة مكبرة بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والمقدم أيهاب محمد شمس، رئيس مباحث قسم الخارجة، أسفرت عن ضبط كلًا من "ج. ح، مدرس، 55 عامًا"، ومقيم بمركز الخارجة وبحيازته 3650 شمروخ وصاروخ وألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، و150 جنيهًا.

وكشف محضر الواقعة اعتراف المتهم بحيازة المضبوطات، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة بيعها للمواطنين بمركز الخارجة.

حرزت المضبوطات، وحرر المحضر، رقم (8) أحوال قسم شرطة الخارجة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.