إصابة خفيرين في انقلاب سيارة شرطة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب خفيرين نظاميين، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوى الغربي، أثناء المرور الإشرافي على كمين الشرطة بقرية العلالمة لمركز بني سويف، ونقلوا للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، يفيد بانقلاب سيارة شرطة ومصابين بطريق بني سويف العلالمة بالطريق الصحراوي الغربي، أمام كمين العلالمة، بمركز بني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف العام كلأ من: "رمضان سيد محمد، 45 عامًا"، من قوة خفراء مركز بني سويف، مصاب باشتباه بكسر في ترقوة الكتف الأيمن، و"صابر أحمد، 53 عامًا"، مصاب باشتباه بكسر بمفصل الفخذ الايمن واشتباه بكسر في الفقرات القطنية خفيز بمركز شرطة بني سويف.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم" 8779-ب13" شرطة قيادة الرقيب "شعبان سيد محمد، 36 عامًا"، وبجواره الرائد شريف صفوت 37 سنة، نائب مأمور مركز بني سويف، لمتابعة المرور الإشرافي على كمين العلالمة، فوجىء قائد السيارة بقطع "دابة " الطريق عليه مما أدى إختلال عجلة القيادة بيد السائق، واصطدام السيارة بالرصيف الجانبي، وانقلابها وحدوث تلفيات بمقدمة السيارة والباب الأيسر، ونجاة نائب المامور، وإصابة الخفيرين النظاميين من قوة التأمين ونقلهما إلى مستشفى بني سويف العام.