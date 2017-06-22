نصر: إرسال المسودة الأولى لقانون الاستثمار إلى مجلس الوزراء

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى تضم عدد من الوزارات انتهت من إعداد المسودة الأولى للائحة، وتم إرسالها إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمناقشة فى المجلس.

جاء ذلك خلال حضورها الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبحثت خلاله مشكلات ومقترحات تطوير المناطق الحرة، واستمع المجلس إلى شرح من أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة، حول الموقف الاستثمارى لها والتى وصلت عدد المشروعات فيها إلى 1109 مشروع برؤوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، ساهمت فى توفير 181.8 ألف فرصة عمل، منقسمة إلى المناطق الحرة العامة والبالغ عددهم 9 مناطق، والتى تبلغ عدد المشروعات بها 901 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات دولار واستثمارات تبلغ 14.9 مليار دولار، ووفرت 98.3 ألف فرصة عمل مباشرة، والمناطق الحرة الخاصة والتى بها 208 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.2 مليار دولار وفرت ما يقرب من 83.5 الف فرصة عمل مباشرة.

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وأشارت الوزيرة إلى أنها زارت المنطقة الحرة فى مدينة نصر، والمنطقة الحرة فى بورسعيد، وهما يحتاجان إلى تطوير خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ فى خطة تطوير المناطق الحرة فى مختلف المحافظات، مؤكدة على أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لفرض ضوابط صارمة على المناطق الحرة، للتصدى لأى محاولات للتهريب، مع التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك.