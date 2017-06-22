الإسكان: انتهينا من طرق لأكثر من 700 كيلو في عهد السيسي

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة انتهت فى السنوات الثلاث الماضية، من تنفيذ عدد من الطرق بطول أكثر من 700 كم، بتكلفة 2.244 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية أولى اهتماماً كبيراً بإنشاء شبكة طرق قومية، تربط أنحاء الجمهورية المختلفة، وتكون إحدى أهم ركائز التنمية، وتُسهم فى تسهيل حركة المواطنين، ونقل البضائع والمنتجات بين المحافظات المختلفة.

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وبحسب البيان الصادر عن الوزارة فإن الطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها في عهد السيسي هي: محور بنى مزار – الباويطى، بطول 196 كم، بتكلفة 875 مليون جنيه، لربط الوادي من مدينة بني مزار بالواحات مع تخفيض حوالي 300 كم من طول الرحلة، كما تم تنفيذ طريق سيوة - الواحات البحرية، بتكلفة 970 مليون جنيه، لربط واحة سيوة بالواحات البحرية ومحاور الوادى الجديد والقاهرة.

وتابع: "تم تنفيذ طريق القسيمة - الكونتلا - رأس النقب، بتكلفة 190 مليون جنيه، وهو محور تبادلي لطريق الحدود الدولية الشرقية، ويعتبر طريق التنمية الرئيسى شرق سيناء، ويصل شمال سيناء بجنوبها، ويربط البحر المتوسط بخليج العقبة، بالإضافة إلى الطريق الدائري غرب مدينة الجمالية بالدقهلية، بتكلفة 60 مليون جنيه، وكوبري عزمي بمحافظة بورسعيد، بتكلفة 75 مليون جنيه، وكوبرى ميدان الساعة بفيكتوريا بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة 51 مليون جنيه، كما تم ازدواج الطريق الموازي لترعة السلام بمحافظة بورسعيد بطول 10 كم، بتكلفة 23 مليون جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات الطرق بطول أكثر من 900 كم، بتكلفة 9.775 مليار جنيه، ومنها محور ديروط – الفرافرة، بطول 310 كم، بتكلفة 1,550 مليار جنيه، لربط الوادي بمحافظة أسيوط بواحة الفرافرة كمحور تنمية، والمحور التبادلى للطريق الموازي لقناة السويس "محور 30 يونيو"، بتكلفة 3,5 مليار جنيه، وهو طريق حر بطول 95 كم، وبه 15 كوبرى، و18 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة لخدمة المناطق المأهولة بالسكان.