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1.5 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا

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1.5 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا 1.5 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونيسيا

التحرير

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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن وزير التجارة الإندونيسى انجارتياستو لوكيتا سيقوم بزيارة للقاهرة على رأس وفد إندونيسي رفيع المستوى، للاعداد لزيارة الرئيس الإندونيسى للقاهرة والمقررة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار الوزير، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع حلمى فوزى سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، أنه يجرى حاليًا دراسة إمكانية عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك بجانبيه خلال تلك الزيارة.

ولفت إلى أن الزيارة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري بين وإندونيسيا، واستخدام السوق الإندونيسي كمحور تسويقي لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول شرق آسيا، خاصة وأن إندونيسيا تمثل محورا لوجستيا رئيسيا لأسواق تلك المنطقة.

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وتابع الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا بلغت العام الماضي مليار و465,5 مليون دولار، وأن الإستثمارات الإندونيسية بالسوق المصرية تبلغ حاليا 40 مليون دولار في مجالات الصناعات الكيماوية وإنتاج أسود الكربون والزجاج.

وأكد قابيل على ضرورة تفعيل دور اللجنة المصرية الاندونيسية المشتركة ومجلس الأعمال المشترك للقيام بدورهما فى تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بهدف استغلال المقومات الاقتصادية الضخمة للبلدين بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وأشار الوزير إلى أهمية إيجاد آليات جديدة لتسهيل انسياب حركة التجارة بين البلدين بما يسهم في إزالة الحواجز التى تؤثر سلباً فى عملية التبادل التجاري بين الجانبين.

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