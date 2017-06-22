بالصور.. طلاب الثانوية عن سعادتهم بسهولة "الجيولوجيا والإستاتيكا والفلسفة"

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير - نادر نبيل:

انتهى طلاب الثانوية العامة، من أداء امتحانات: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأبدى الطلاب سعادتهم بالمواد الثلاث، مشيرين إلى سهولتهما باستثناء بعض النقاط التي تحتاج إلى تفكير.

وقال الطالب ممدوح عبد الرحمن بلجنة المبتديان الثانوية، إن امتحان الجيولوجيا، "كان سهلًا جدا، مقارنة بامتحانات الفيزياء والكيمياء".

وأضافت الطالبة نهى محمود، أن "الامتحان في مجمله كان سهلًا، ولكن هناك رسمتان وردا بالامتحان، معقدتين جدًا، ويصعب على الطالب تحديد ما يشير إليه السهم".

وعن الاستاتيكا، قالت الطالبة نوران يحي، إن الامتحان كان في مجمله سهلًا، ولكنه طويل جدًا، ويحتاج إلى الكثير من الكتابة، مشيرة إلى أن جميع فروع الرياضيات هذا العام جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة نورهان ممدوح، عن امتحان الفلسفة والمنطق، إن "الفلسفة كانت سهلة ولكن المنطق به عدد من الأسئلة غير المباشرة، ولكن الامتحان في مجمله كان جيدًا".

وأعلن اتحاد طلاب مدارس مصر، إن امتحانات اليوم كانت جيدة، وأسئلتها واضحة، وفي مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير من الطلاب المتميزين.