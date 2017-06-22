قبل أيام من انعقاده.. تفاصيل مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بمشاركة 31 سيدة

كتبت - نورا ممدوح :

تستعد وزارة الهجرة لعقد مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" يومي 2- 3 يوليو المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 31 سيدة مصرية في مختلف دول العالم، تنفيذاً ‏لإعلان الرئيس السيسي عام 2017 عاماً للمرأة ‏المصرية‎.

عدد المشاركات

قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عددًا من أيقونات السيدات المصريات في الخارج أعلنوا مشاركتهم من بينهم منى شندي، قائدة وحدة الصواريخ في استراليا، وآن علي وهي برلمانية مصرية استرالية، ومروة عيد عبد الملك، أول محترفة مصرية في الدوري الفرنسي لكرة اليد، ويشارك في المؤتمر أيضاً عدد كبير من سيدات مصر اللائي حققن إنجازات شهد بها العالم ووصل عددهم إلى 31 سيدة.

وأوضحت مكرم أن عدد المشاركات لا يعبر عن العدد الحقيقي من سيدات ‏مصر الناجحات في بلاد المهجر، لكنه يترجم فقط من توافقت ‏ظروفهن، وارتباطاتهن بموعد المؤتمر‎، مشيرة إلى أنها تلقت موافقة أضعاف هذا العدد إلا أن الارتباطات العملية لهن ‏حالت دون مشاركتهن في فعاليات المؤتمر‎.‎

هدف المؤتمر

وحول هدف المؤتمر قالت الوزيرة، في تصريح لمصراوي، إن المؤتمر يهدف للوصول إلى السيدات اللاتي تقلدن مراكز مرموقة في الخارج ويستطيعون تقديم خدمة للمجتمع فضلاً عن العمل على تحسين صورة مصر في الخارج، كما يستهدف المؤتمر تحقيق أقصى استفادة ممكنة ‏من عقول وخبرات المرأة المهاجرة بالخارج في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات والنجاحات الكبرى، التي حققتها سيدات ‏مصر في الخارج في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والفكرية، ووضع ‏حلول ممكنة لاهم المشاكل والقضايا التى يعانى منها الوطن.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر ممثلي وزارات الإنتاج الحربي، التعليم العالي، التضامن، العدل، الاستثمار والتعاون الدولي، الصحة وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمجالات البحثية.

معايير الاختيار

وعن معايير اختيار المرشحات لحضور المؤتمر، أوضحت الوزيرة ‏أنه تم تشكيل لجنة لتقييم التخصصات والاختيار من بين الموافقات ‏علي الحضور، والمرشحات من عدة جهات أبرزها وزارة الخارجية ‏وسفرائنا في دول المهجر إضافة إلي الهيئة العامة للاستعلامات، ‏والمجلس القومي للمرأة والاتصالات الشخصية للوزيرة خلال ‏زياراتها للخارج، وبناء عليه تم إرسال استبيان للمرشحات بطلب ‏للشهادات والسير الذاتية وتم اختيار المجموعة الأولى لحضور ‏النسخة الأولى لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، وتم تحديد ‏موعد نهائي عبر رسائل الكترونية لجمع البيانات من المرشحات ‏وأغلقت بعدها القائمة لضيق الوقت، مشيرة إلى تكرار المؤتمر ‏بنماذج جديدة خلال الفترة المقبلة مؤكدة أنها كانت تتمني أن يتسع ‏المؤتمر لكل العقول النابهة من سيدات مصر بالخارج‎ .‎

أهمية المؤتمر

شددت الوزيرة، على أن المؤتمر يأتي كخطوة أولى في طريق قاعدة البيانات المتخصصة للمصريين بالخارج التي تسعى الوزارة لاستكمالها، بالإضافة إلى تعميق الانتماء ‏لمصر بين شباب الجيلين الثاني والثالث في المهجر من خلال المرأة ‏كأم ومعلمة‎ .

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كما أن المؤتمر يعتبر ثمرة تعاون بين الحكومة ‏ممثلة في وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأجهزتها ممثلة ‏في المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي صاحب ‏المبادرة الناجحة والرائدة "التاء المربوطة"، لتحقيق الرؤية ‏الاستراتيجية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، والتي يمثل النهوض ‏بالمرأة وتمكينها من المشاركة في معالجة قضايا الوطن محورا ‏رئيسيا فيها.

ويعتبر المؤتمر هو النسخة الثانية بعد مؤتمر "مصر تستطيع ‏بعلمائها"، والذي انعقد في مدينة الغردقة ديسمبر الماضي.