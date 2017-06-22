في كفرالشيخ.. بسمة على وجوه طلاب الثانوي بسبب "الجيولوجيا والفلسفة" (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ارتسمت السعادة على وجوه طلاب وطالبات قسمي الأدبي والعلمي بكفر الشيخ، اليوم الخميس، لسهولة امتحان مادتي الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي، والجيولوجيا للقسم العلمي، في تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة.

"الحمد لله أسئلة الجيولوجيا سهلة جدًا.. واستطعت الإجابة على كل الأسئلة"، هكذا كانت كلمات الطالبة حبيبة ياسر مرعي، لـ"مصراوي"، عقب أداء امتحان مادة الجيولوجيا، موضحة أن أسئلة المادة جميعها مباشرة، ولا توجد بها أي تعقيدات.

وأكدت الطالبة، عزة ناصر يونس، أن أسئلة مادة الجيولوجيا وعددها 42 سؤالًا، جاءت من المنهج المدرسي، ومن توقعات المعلمين، التي أبلغوها لهن، وبها أجزاء اختيارية، علاوة على وضوحها وسهولتها.

وفي السياق ذاته، قال الطالب مهند شعبان بالقسم الأدبي، إن امتحان مادتي الفلسفة والمنطق معًا كانت تمتاز بعضها بالسهولة، وخاصة في مادة الفلسفة، أما مادة المنطق فشاب بعضها الغموض وكانت غير مباشرة وتحتاج للتفكير الطويل، لكنه استطاع حلها الإجابة دون أي مشاكل.

وأشار الطالب أحمد محمود أبوالمجد، بالقسم الأدبي، إلى أن أسئلة هاتين المادتين، جميعها واضحة، ولا توجد بها أي تعقيدات، وقال: "كنت أتمنى بعض امتحانات المواد السابقة يكون مثل امتحان مادتي الفلسفة والمنطق".