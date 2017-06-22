الجمهوريون بمجلس الشيوخ الامريكي يعلنون اليوم اقتراحهم لاصلاح نظام الرعاية الصحية

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يعلن الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الامريكي، اليوم الخميس، عن اقتراحهم التشريعي لاصلاح نظام الرعاية الصحية، واستبدال الاجراءات التي وضعها الرئيس السابق، باراك أوباما.

وقال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه سوف يتم اليوم الخميس تقديم "مشروع مناقشة" خاص بمشروع قانون الرعاية الصحية، بهدف تناوله الاسبوع المقبل.

ويشار إلى أن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، كان قد جعل إلغاء الاصلاحات المعروفة باسم "أوباما كير"، على رأس أولوياته الرئاسية، وكان ممثلو مجلس النواب مرروا تشريعا للقيام بذلك في مايو الماضي.

وفي مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، حيث تتطلب القواعد البرلمانية 60 صوتا من أجل السماح بتمرير التشريع، تحظى الأقلية الديمقراطية بـ48 صوتا، وهو عدد كاف لعرقلة اتخاذ إجراء للرعاية الصحية.

وجعل قانون أوباما كير المعقد التأمين الصحي إلزاميا، وقدم إعانات لملايين المواطنين لشراء التغطية، ووثائق التأمين المطلوبة لتغطية مجموعة واسعة من الخدمات ومنع شركات التأمين من فرض أقساط المخاطر على أساس الظروف الموجودة مسبقا.