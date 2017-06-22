أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجمهوريون بمجلس الشيوخ الامريكي يعلنون اليوم اقتراحهم لاصلاح نظام الرعاية الصحية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجمهوريون بمجلس الشيوخ الامريكي يعلنون اليوم اقتراحهم لاصلاح نظام الرعاية الصحية

01:23 م الخميس 22 يونيو 2017

الجمهوريون بمجلس الشيوخ الامريكي يعلنون اليوم اقتراحهم لاصلاح نظام الرعاية الصحية

واشنطن - (د ب أ):
من المقرر أن يعلن الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الامريكي، اليوم الخميس، عن اقتراحهم التشريعي لاصلاح نظام الرعاية الصحية، واستبدال الاجراءات التي وضعها الرئيس السابق، باراك أوباما.

وقال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه سوف يتم اليوم الخميس تقديم "مشروع مناقشة" خاص بمشروع قانون الرعاية الصحية، بهدف تناوله الاسبوع المقبل.

ويشار إلى أن الرئيس الامريكي، دونالد ، كان قد جعل إلغاء الاصلاحات المعروفة باسم "أوباما كير"، على رأس أولوياته الرئاسية، وكان ممثلو مجلس النواب مرروا تشريعا للقيام بذلك في مايو الماضي.

وفي مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، حيث تتطلب القواعد البرلمانية 60 صوتا من أجل السماح بتمرير التشريع، تحظى الأقلية الديمقراطية بـ48 صوتا، وهو عدد كاف لعرقلة اتخاذ إجراء للرعاية الصحية.

وجعل قانون أوباما كير المعقد التأمين الصحي إلزاميا، وقدم إعانات لملايين المواطنين لشراء التغطية، ووثائق التأمين المطلوبة لتغطية مجموعة واسعة من الخدمات ومنع شركات التأمين من فرض أقساط المخاطر على أساس الظروف الموجودة مسبقا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب يريد بناء

    ترامب يريد بناء "جدار شمسي" على الحدود المكسيكية

    أخبار
  • ترامب يفضل اختيار شخص غني لتولي مسؤولية الاقتصاد في إدارته

    ترامب يفضل اختيار شخص غني لتولي مسؤولية الاقتصاد في إدارته

    أخبار
  • كوريا الشمالية تصف ترامب بـ

    تصف ترامب بـ"المضطرب عقليا"

    أخبار
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف اليوم عن قانون جديد للتأمين الصحي

    مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف اليوم عن قانون جديد للتأمين الصحي

    أخبار

إعلان

d1aa298844.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية