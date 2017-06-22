واشنطن تعلن أن السعوديين وحلفاءهم أعدوا قائمة بمطالبهم من قطر 

قال وزير الخارجية الاميركي "نأمل ان يتم تقديم لائح

(أ ف ب):

اعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاربعاء أن السعودية وحليفاتها من الخليج اعدوا قائمة مطالب من قطر لحل الازمة الدبلوماسية.

وقال تيلرسون "نأمل ان يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب، وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق" وذلك بعد اسبوعين من فرض الرياض حظرا على جارتها.

واضاف في بيان "نفهم أنه تم اعداد لائحة مطالب بتنسيق بين السعوديين والإماراتيين والمصريين والبحرينيين".

كما لفت الوزير الأمريكي إلى استعداده للقيام بدور الوسيط اذا فشلت الاتصالات الإقليمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يدعم حاليا الجهود التي تبذلها الكويت.

كما شدد تيلرسون على ضرورة "الوحدة" بين دول الخليج من أجل أن نركز كل جهودنا على مكافحة الارهاب.

وأضاف "دورنا هو تشجيع مختلف الاطراف على ان يطرحوا بوضوح كل ما يشكون منه كي يصبح حل المشكلة ممكنا".

والثلاثاء، اعلنت المتحدثة باسم تيلرسون ان واشنطن "دهشت" لان السعودية لم تقدم بعد لائحة واضحة بالمطالب بعد اتهام قطر برعاية الارهاب.

وعمل وزير الخارجية الأمريكي بشكل مكثف في الأيام الأخيرة محاولا نزع فتيل مواجهة محتملة بين الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وقد ابدى الرئيس دونالد ترامب تعاطفا مع موقف الرياض، قائلا إن قطر الغنية بالغاز قدمت في السابق دعما "رفيع المستوى" للمتطرفين.