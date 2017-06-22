تشيلي تصطدم بألمانيا.. والكاميرون تواجه أستراليا في كأس القارت

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يواجه منتخب ألمانيا نظيره التشيلي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستاد کازان أرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية، لبطولة كأس القارات المقامة حاليا فى روسيا خلال الفترة من 17 يونيو وحتى 2 يوليو.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الإيراني الحكم علي رضا فاغهاني، ويساعده كل من ريزا سوكهاندان، ومحمد رضا المنصوري، فيما سيكون الأمريكي مارك جيجير، حكمًا رابعًا.

ويحتل المنتخب التشيلي بقيادة مديره الفني أنتونيو بيزي، صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما ياتي منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يواكيم لوف، المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتأتي أستراليا ثالثًا بلا نقاط، بينما تتذيل الكاميرون ترتيب المجموعة بلا نقاط أيضًا.

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وكان قد تغلب المنتخب التشيلي في الجولة الأولى على الكاميرون بهدفين مقابل لاشئ، على ملعب أرينا بالتيكا، كما تلغب النتخب الألماني بثلاثة أهداف مقايل هدفين، على أستراليا باستاد فيشت الأوليمبي.

وفي نفس مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، سيواجه منتخب الكاميرون بقيادة مديره الفني هوجو بروس، نظيره الأسترالي، باستاد كريستوفسكي، في تمام الساعة الخامسة مساءًا، بقيادة الحكم ميلوراد مازيك، ويساعده كل من ميلوفان ريستيك، وداليبور دجورجيفيتش، فيما سيكون نيستور فابيان بيتانا حكمًا رابعًا.