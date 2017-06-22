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مدافع مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس في الميركاتو

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مدافع مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس في الميركاتو مدافع مانشستر يونايتد على رادار يوفنتوس في الميركاتو

التحرير

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ذكرت سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي يوفنتوس الإيطالي مهتم بضم مواطنه ماتيو دارميان، الظهير الأيمن لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضافت أن داريمان صاحب الـ27 عامًا، والذي شارك في 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، علاوة على بدأه نهائي اليوربا ليج أساسيًا في مركز الظهير الأيسر أمام أياكس الهولندي، الذي إنتهى بفوز اليونايتد (3-0)، سيكون بديلآ للبرازيلي داني ألفيس، الذي سيرحل إلى مانشستر سيتي.

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وأشارت سكاي سبورتس إلى أن يوفنتوس يتابع الثنائي دانيلو لويز دا سيلفا، الظهير الأيمن لريال مدريد الإسباني، وفابيو هينريكي، لاعب موناكو الفرنسي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ضم الدولي الإيطالي ماتيو دارميان، قبل عامين قادمًا من تورينو، مقابل 12.7 مليون جنيه إسترليني.

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التحرير

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