محمود بسيوني حكمًا للقاء حريا وسوبر سبورت في الكونفدرالية

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تلقت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، باختيار طاقم حكام مصري لإدارة لقاء حريا الغيني وسوبر سبورت الجنوب إفريقيا، المقام في الأول من يوليو المقبل، بالجولة الخامسة، لحساب المجموعة الرابعة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختار الاتحاد الأفريقي، طاقمًا مكونًا من: محمود بسيوني حكم ساحة، فيما سيكون الثنائي أحمد حسام طه وأحمد أبوالرجال مساعدين، في المقابل سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا.

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يشار إلى أن حريا يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، فيما يأتي سوبر سبورت يونايتد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما ياتي مازيمبي في المركز الثالث بـ 6 نقاط، ثم يتذيل مونانا جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط.