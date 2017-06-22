أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

محمود بسيوني حكمًا للقاء حريا وسوبر سبورت في الكونفدرالية

Google+ Print
محمود بسيوني حكمًا للقاء حريا وسوبر سبورت في الكونفدرالية محمود بسيوني حكمًا للقاء حريا وسوبر سبورت في الكونفدرالية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تلقت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، باختيار طاقم حكام مصري لإدارة لقاء حريا الغيني وسوبر سبورت الجنوب إفريقيا، المقام في الأول من يوليو المقبل، بالجولة الخامسة، لحساب المجموعة الرابعة، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختار الاتحاد الأفريقي، طاقمًا مكونًا من: محمود بسيوني حكم ساحة، فيما سيكون الثنائي أحمد حسام طه وأحمد أبوالرجال مساعدين، في المقابل سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا.

شاهد أيضا

يشار إلى أن حريا يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، فيما يأتي سوبر سبورت يونايتد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما ياتي مازيمبي في المركز الثالث بـ 6 نقاط، ثم يتذيل مونانا جدول ترتيب المجموعة بلا نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة