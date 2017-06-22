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طلاب السويس: "الاستاتيكا" في مستوى الطالب المتوسط.. و"الفلسفة": "كلها تكات" (صور)

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مصراوي Masrawy

طلاب السويس: "الاستاتيكا" في مستوى الطالب المتوسط.. و"الفلسفة": "كلها تكات" (صور)

01:11 م الخميس 22 يونيو 2017

السويس - حسام الدين أحمد:

أدى 3370 طالبًا وطالبة في السويس، اليوم الخميس، امتحانات الجيولوجيا والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، وتباينت أراء الطلاب في امتحانات الفلسفة، بينما اتفق أغلب الطلاب بشعبة العلمي علوم على سهولة الجيولوجيا.

وقالت ألاء ماهر، بلجنة الشهيدة شادية سلامة، إن أسئلة امتحان الجيولوجيا جاءت مباشرة وسهلة باستثناء الأسئلة الثلاث الخاصة بالرسومات.

"تلك النوعية من الأسئلة ليست جديدة بل هي موجودة في نماذج امتحانات العام الأعوام الماضية"، أضافت ألاء، التي قالت إن أصعب جزئية هي الخاصة برسمة التراكيب الجيوليجية، لكن الامتحان بشكل عام جيد، وفي مستوى الطالب المتوسط وعوض ما ضاع منهم في الكيمياء.

وبحسب الطلاب، جاءت أسئلة امتحان الاستاتيكا سهلة ومباشرة، على غرار امتحان الديناميكا، الثلاثاء الماضي، وأشاد الطلاب بمستوى الامتحان وسهولتة.

بينما اشتكى طلاب وطالبات شعبة الأدبي من امتحان الفلسفة، وقال بعضهم إن "الامتحان مش سهل وكله تكات".

وقالت رحمة حسين، إن الامتحان كان صعب وطويل، وأضافت أن أسئلة المقارنة بين نموذج كارل هامبل، ونموذج أخرى كانت صعبة ولم يشاهدوا تلك الأسئلة في امتحانات الأعوام الماضية.

وأضافت نرمين فخري، أن أسئلة الامتحان جاءت غير مباشرة، وتحتاج وقت طويل للإجابة عليها، كما أن المساحة المخصصة للإجابة عن بعض الأسئلة كانت غير كافية.

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