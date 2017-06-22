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ترامب يريد بناء "جدار شمسي" على الحدود المكسيكية

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مصراوي Masrawy

يريد بناء "جدار شمسي" على الحدود المكسيكية

01:09 م الخميس 22 يونيو 2017

الرئيس الاميركي دونالد ترامب مخاطبا تجمعا في سيدار

(أ ف ب): 

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام أنصاره الاربعاء فكرة جديدة للجدار الذي يريد بناءه على حدود المكسيك تقضي بتغطيته بألواح شمسية واستخدام الطاقة المولدة لتسديد تكاليف البناء.

وقال أمام حشد في سيدار رابيدز بولاية ايوا "أجل، سنبني جدارا" مضيفا "علينا وقف تدفق المخدرات".

وأوضح "سأقدم لكم فكرة لم يسمع بها أحد حتى الان". وأضاف "الحدود الجنوبية. فيها الكثير من الشمس، الكثير من الحرارة. نفكر في بناء جدار شمسي فيولد الطاقة ويدفع تكلفته".

وقال "وبهذه الطريقة يكون على المكسيك أن تدفع أموالا أقل بكثير. وهذا أمر جيد. أليس كذلك؟". وكان تعهد الرئيس أن يجعل المكسيك تدفع تكلفة الجدار قوبل بمعارضة شديدة من الجارة الجنوبية.

وقال بحماسة "فكروا في الأمر، كلما ارتفع ازدادت قيمته".

وأضاف "تصور جيد أليس كذلك؟ إنها فكرتي!"

وقامت الادارة الأمريكية قبل عدة أشهر باستدراج العروض لبناء الجدار الحدودي، قدم أحدها رجل أعمال يدعى توم جليسون مشروعا يقوم على استخدام الألواح الشمسية.

ولم تحرز إدارة ترامب أي تقدم جدي بخصوص تعهد ترامب في الحملة الانتخابية الرمزي ولكن المكلف جدا لبناء الجدار على الحدود المكسيكية.

وتحت ضغط من الديموقراطيين رفض الكونجرس الأمريكي حتى الآن الالتزام بتمويل المشروع، ولم يوافق إلا على تمويل أعمال الترميم للأجزاء الموجودة من السياج الحدودي.

وستكون معركة التمويل الحقيقية في أكتوبر عندما تبدأ مفاوضات موازنة 2018 بجدية.

هذا المحتوى من

AFP

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