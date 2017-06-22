قتلى وجرحى من الحوثيين في معارك شرق اليمن

صنعاء - ( د ب أ):

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية اليمنية اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في معارك مع قوات الجيش بمحافظة مأرب 173 كم شمال شرق صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في جبهة المخدرة إثر هجوم شنته قوات الجيش على مواقع "المليشيات" بجبهة المخدرة، تمكنت من خلاله قوات الجيش من السيطرة على بعض المواقع.

كما اندلعت معارك عنيفة بين الطرفين في جبهة صرواح، غربي مأرب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف "المليشيات" لم تحدد حصيلتهم، إلى جانب مقتل احد رجال الجيش واصابة أربعة آخرين.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في صرواح، أدت إلى تدمير عدد من الآليات والأسلحة.

وتعتبر منطقتا صرواح والمخدة آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، في حين تسيطر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على باقي أجزاء المحافظة.