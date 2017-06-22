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الصحة: 17 حالة مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية

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الصحة: 17 حالة مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية

01:15 م الخميس 22 يونيو 2017

الصحة: 17 حالة مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 17 بلاغًا لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 الى 21 يونيو الجاري.

وقال الدكتور خالد الخطيب رئيس الإداره المركزية للرعاية الحرجة، إن الغرفة المركزية للطوارئ بالوزارة منعقدة طوال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن أغلب البلاغات التي تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام و صدمه عصبية، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبه السكر بالدم.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم إسعاف 13 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، فيما تزال 4 حالات تخضع للعلاج والملاحظة الطبية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعا مستقرة.

وأكد مجاهد على أنه منذ بداية الامتحانات تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، لافتة إلى أنه تم الدفع بـ ١٢٤٥ سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية

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