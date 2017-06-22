الصحة تعلن تجديد اعتماد "الأيزو" للمعامل المركزية بالوزارة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجديد حصول المعامل المركزية التابعة للوزارة على الاعتماد الدولي طبقاً للمواصفات القياسية(ISO)، وذلك في إطار الجهود التي تبذل في تطوير وتحسين الأداء في جميع القطاعات.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم اعتماد معامل فحوص الأغذية والمياه بالمعامل المركزية وبعض المعامل المشتركة التي بها موانئ وهما معملي الإسكندرية ودمياط طبقاً لمواصفة (الأيزو 17025)، وذلك لضمان صلاحية الأغذية ومياه الشرب وحفاظا علي صحة المواطنين.

وقالت الدكتورة دلال منير رئيس الإدارة المركزية للمعامل، في بيان اليوم الخميس، إنه تم اعتماد المعامل الإكلينيكية بالمعامل المركزية طبقا لمواصفة (الأيزو 15189) والحصول على شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد وذلك لضمان دقة التحاليل.

وأضافت أنه تم فحص 5 مليون و269 الف و408 عينة لحديثي الولادة لفحص نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونوريا الخاص بالاكتشاف المبكر لمرض التمثيل الغذائي ، وذلك خلال العام المالي الماضى 2016/2017 .

كما تم فحص 320 الف و250 مواطنا لاستخراج شهادات صحية للسفر للخارج، كما تم فحص 155 الف و167 عينة بمعامل الميكروبيولوجي والفيروسات، و54 الف و517 عينة بمعامل الهرمونات ودلالات الأورام، كما تم فحص 33 الف و214 عينة بمعامل الكيمياء الاكلينيكية وابحاث الدم، بالإضافة إلى فحص 11 الف و104 عينة بمعمل الهيستوباثولوجي، فيما تم فحص 7 آلاف عينة بمعامل الدرن، و6 آلاف و184 عينة بمعمل المخدرات والعقاقير الطبية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه تم فحص 69 ألف و900 عينة أغذية من السوق المحلي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية في المعامل المركزية، كما تم فحص 29 ألف و867 عينة أغذية واردة من الخارج عن طريق الجمارك للفحص للاستهلاك الآدمي، بالاضافة الى فحص 50 الف و226 عينة مياه.