الزراعة: استمرار توزيع العجول على المرأة المعيلة.. وتسليم 66 رأسًا بالشرقية

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في مشروع توزيع العجول على المرأة الريفية المعيلة بالقرى المختلفة في محافظات الجمهورية، للمساهمة في النهوض بها ورفع العبء عن كاهلها.

وأشار البنا إلى أنه تم تسليم المنظمة ٦٦ رأسا في أعمار وأوزان مختلفة، من ناتج الرؤوس التي تم توزيعها على النساء المعيلات بمحافظة الشرقية، تمهيدا لتسليمهم إلى جمعية المنايف لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتا إلى أنه من المقرر تسليم دفعتين جديدتين بعد عيد الفطر المبارك من محافظتي الشرقية وقنا، حتى يتم تسليم عجلات إلى مستفيدات جدد.

وقال وزير الزراعة -في بيان اليوم الخميس- إن ذلك المشروع يسهم في الأساس في تعزيز دور المرأة الريفية، والنهوض بمستوى معيشة المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ورفع العبء عن كاهلهم، وكذلك التشجيع على الإنتاج، وهو الأمر الذي يساهم أيضا في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأكد البنا أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مصر، لإحداث التنمية الزراعية الشاملة، وتنمية الريف المصري، والتيسير على الأسر والفئات الأكثر احتياجا، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، من خلال عدد من المشروعات التنموية المشتركة التي تتم بين الجانبين، خاصة في المناطق النائية وصعيد مصر، لافتا إلى أن علاقة التعاون بين الوزارة والمنظمة قوية وأن هناك عددا كبيرا من مشروعات التعاون المشترك والبرامج التنموية التي يجري تنفيذها بين الجانبين حاليا.