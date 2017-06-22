الأرصاد: طقس العيد "حار".. وتحذيرات للمواطنين

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود خلال أيام العيد طقس مائل للحرارة على كل المدن الساحلية المُطلة على البحر المتوسط، يكون حار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة، حتى مدن ومحافظات القناة، وشمال الصعيد، شديد الحرارة جاف على محافظات جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، يكون لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضاف عبدالعال في بيان اليوم الخميس، أن بصفة عامة فالأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق العامة والإستمتاع بها، وبجميع الشواطئ المُطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك مسطح نهر النيل.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، أما مستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان، مع عدم التعرض المباشر لفترات طويلة لأشعة الشمس.

وعن درجات الحرارة المُتوقعة خلال هذه الفترة على:

السواحل الشمالية من 29 درجة إلى 31 درجة

الوجه البحري والقاهرة من 36 درجة إلى 38 درجة

شمال الصعيد من 36 إلى 39 درجة

جنوب الصعيد من 40 إلى 44 درجة

جنوب سيناء من 38 إلى 40 درجة