طلاب بسوهاج عن "الفلسفة والجيوليوجا والاستاتيكا": "الامتحانات سهلة" (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ارتسمت الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عقب خروجهم من لجان امتحان مواد الجيولوجيا وعلوم البيئة والفلسفة.

وأعرب عدد من الطلاب عن سهولة امتحان المواد الثلاثة، مشيرين إلى أنهم سوف يحصل عدد كبير منهم على الدرجات النهائية في تلك المواد نظرًا لسهولة الأسئلة.

وقالت بسمة يوسف، طالب بمدرسة اللغات التجريبية بسوهاج، إن امتحان الجيولوجيا جاء في متناول الطالب المتوسط، مضيفة أن ورقة الامتحان خلت من الأسئلة التعجيزية.

وأضافت بسنت عز، أن سهولة امتحان مادة الفلسفة سيحقق آمال العديد من الطلاب والطالبات في الحصول على درجة الامتحان النهائية.

ويصل عدد الطلاب والطالبات المقرر لهم دخول امتحانات الثانوية العامة في سوهاج، إلى 20 ألف و826 طالبًا وطالبة موزعين على 62 لجنة.