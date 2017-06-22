أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

طلاب بسوهاج عن "الفلسفة والجيوليوجا والاستاتيكا": "الامتحانات سهلة" (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طلاب بسوهاج عن "الفلسفة والجيوليوجا والاستاتيكا": "الامتحانات سهلة" (صور)

12:54 م الخميس 22 يونيو 2017

  • عرض 6 صورة

    8d31a7deb9.jpg

  • عرض 6 صورة

    6b8bef0d28.jpg

  • عرض 6 صورة

    57e1e929ed.jpg

  • عرض 6 صورة

    37f1735846.jpg

  • عرض 6 صورة

    5d40797e06.jpg

  • عرض 6 صورة

    fb11dabab3.jpg

إعادة الألبوم

شكوى من طول امتحان

الألبوم التالى

شكوى من طول امتحان "الاستاتيكا" في الفيوم (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ارتسمت الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عقب خروجهم من لجان امتحان مواد الجيولوجيا وعلوم البيئة والفلسفة.

وأعرب عدد من الطلاب عن سهولة امتحان المواد الثلاثة، مشيرين إلى أنهم سوف يحصل عدد كبير منهم على الدرجات النهائية في تلك المواد نظرًا لسهولة الأسئلة.

وقالت بسمة يوسف، طالب بمدرسة اللغات التجريبية بسوهاج، إن امتحان الجيولوجيا جاء في متناول الطالب المتوسط، مضيفة أن ورقة الامتحان خلت من الأسئلة التعجيزية.

وأضافت بسنت عز، أن سهولة امتحان مادة الفلسفة سيحقق آمال العديد من الطلاب والطالبات في الحصول على درجة الامتحان النهائية.

ويصل عدد الطلاب والطالبات المقرر لهم دخول امتحانات الثانوية العامة في سوهاج، إلى 20 ألف و826 طالبًا وطالبة موزعين على 62 لجنة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شكوى من طول امتحان

    شكوى من طول امتحان "الاستاتيكا" في الفيوم (صور)

    أخبار
  • سعادة بين طلاب المنوفية لسهولة امتحانات

    سعادة بين طلاب المنوفية لسهولة امتحانات "الجيولوجيا والفلسفة"

    أخبار
  • اليوم.. 37 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

    اليوم.. 37 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

    أخبار
  • اليوم.. 27 ألف يؤدون امتحانات

    اليوم.. 27 ألف يؤدون امتحانات "الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة" في

    أخبار

إعلان

bf62fc9fca.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا