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شكوى من طول امتحان "الاستاتيكا" في الفيوم (صور)

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مصراوي Masrawy

شكوى من طول امتحان "الاستاتيكا" في الفيوم (صور)

12:47 م الخميس 22 يونيو 2017

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"الاستاتيكا" ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة في الأقصر (صور)

الفيوم – حسين فتحى:

اشتكى طلاب الثانوية العامة بالفيوم، من قصر وقت الامتحان لطلاب قسم الرياضيات في مادة "الاستاتيكا".

وقالت الطالبة ديانا نبيل، إن امتحان مادة "الاستاتيكا" جاء طويلًا ويحتاج وقت أكثر من ساعتين، خاصة أن الامتحان يحتوي على 18 سؤالًا.

وأضافت الطالبة شيماء محسن، أنه رغم طول الأسئلة وقلة الوقت، لكن الامتحان في مجمله مناسب، ولم يشهد أي " تكات" غير مفهومة.

في حين أبدى طلاب شعبة العلوم ارتياحهم من امتحان مادة "الجولوجيا" خاصة أن الامتحان، جاء بشكل مباشر ولم يشهد أي شكوى من الطلاب، بحسب الطالب إسلام مصطفى عبدالفضيل.

وعبرت كل من الطالبتين مريم عزيز، وولاء عماد، عن سعادتهما بسهولة مادة "الفلسفة " لطلاب القسم الأدبي، معتبرين أن هذا المادة، غسلت أحزان المواد السابقة.

وأكد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن غرفة عمليات امتحانات الفيوم، لم تتلق آي شكاوى بخصوص الامتحانات، وأن عدد من حضروا امتحانات اليوم بلغ 11 ألف 524 من 12 ألف 68 طالب وطالبة وأن من تغيبوا عن الامتحانات الثلاث بلغوا حوالي 1044 طالبًا وطالبة.

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