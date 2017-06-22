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لماذا تظهر عروقنا زرقاء في حين أن الدم أحمر اللون؟

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مصراوي Masrawy

لماذا تظهر عروقنا زرقاء في حين أن الدم أحمر اللون؟

12:38 م الخميس 22 يونيو 2017

لماذا تظهر عروقنا زرقاء في حين أن الدم أحمر اللون؟

لماذا-تظهر-عروقنا-زرقاء-في-حين-أن-الدم-أحمر-اللون؟

كتبت- ميرا ماهر:
تبدو أوردتنا الظاهرة عبر الجلد زرقاء على الرغم من أنها مليئة بالدم الأحمر، وفي نفس الوقت فإن العروق تظهر حمراء خلال العمليات الجراحية، فهل تساءلت يوماً عن السبب؟

ذكر موقع " businessinsider" أن الجلد يعكس الضوء الأزرق أكثر من الأحمر، والوهم البصري يزيد من تأثير ذلك، فالجلد حول الوريد يبدو أكثر احمرارًا من الوريد نفسه، وتباين الألوان يعزز من زُرقة الأوردة.

كما أن كيفية امتصاص الجلد للضوء وانعكاسه هو السبب في ظهور العروق باللون الأزرق.

ووجد العلماء أن الجلد لا يمتص الكثير من الضوء مما يجعله يبدو أبيض مع الأخذ في الاعتبار اختلاف نسبة الميلانين في الجسم. وأما الدم فيمتص الضوء من جميع الأطوال الموجية لكن الضوء الأزرق والأحمر لا يخترقان الجلد.

فإذا كان الوعاء الدموي قرب سطح الجلد فيتم امتصاص كل اللون الأزرق من الطول الموجي لذا تبدو العروق زرقاء. أما إذا كان الوعاء الدموي على عمق 0.5 مللي متر أو أكثر فلا يتم امتصاص كمية كبيرة من اللون الأزرق.

 

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