التعليم العالي تنفي إلغاء مكاتب التنسيق.. وتؤكد العمل بالنظام الحالي لمدة 3 سنوات

كتبت - داليا شبل:

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أي تغير في نظام القبول بالجامعات، لهذا العام، مشيرةً إلى أن مكاتب التنسيق لم تُلغَ وسوف يستمر العمل بها بشكله الحالي ولمدة 3 سنوات قادمة.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الخميس، أنه لم تصدر أية تصريحات أو بيانات إعلامية من الوزارة بهذا المعنى، وأن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد العالية الحكومية والخاصة لا تلغي مكتب التنسيق، وإنما تطور أدائه، من خلال السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التي تلائم مهاراتهم وقدراتهم.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة بعد تطويرها، يتم عقد اختبارات للقدرات على المستوى القومي، يكون لها نسبة معينة في المجموع الاعتباري للطالب، وتتم إلكترونياً بشكل كامل، ودون تدخل من العنصر البشرى، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب".

وأردفت الوزارة أن الرؤية المقترحة لن يتم تطبيقها إلا بعد الموافقة عليها من خلال الحوار المجتمعي بمشاركة الخبراء والمتخصصين وكافة أطراف العملية التعليمية، للوصول إلى صيغة مقبولة، تحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا مساس بمجانية التعليم العالي إطلاقاً، وأنها مصانة بحكم الدستور والقانون، وتسعى الوزارة لإنشاء العديد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر، حيث يتوقع وصول أعداد الطلاب بالجامعات إلى 4 مليون طالب عام 2030.