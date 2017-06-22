إخماد ابرز الحرائق في البرتغال

اخماد حريق في كولميل قرب غوا في البرتغال، 22 حزيرا

(أ ف ب):

تمكن رجال الاطفاء صباح اليوم، الخميس، من وقف تمدد الحريق المندلع منذ السبت في احدى غابات غوا بوسط البرتغال، بعد أقل من 24 ساعة على السيطرة على الحريق الكبير في بدروغاو غراندي الذي اسفر عن 64 قتيلا و204 جرحى.

واعلن قائد عمليات اطفاء الحرائق كارلوس تافاريس "السيطرة" على الحريق الذي اندلع السبت قرب غوا، لكنه اوضح ان بعض بؤر النيران يمكن ان يتجدد.

واضاف تافاريس أن النيران التي وصلت ايضا الى قريتي بامفيلهوزا دا سيرا وأرغانيل المجاورتين، قد حصرت وسط منطقة يسيطر عليها رجال الاطفاء تناهز مساحتها 20 الف هكتار.

وحريق غوا هو ثاني اكبر حريق في المنطقة بعد حريق بدروغاو غراندي الذي اندلع السبت والتهم حوالى 30 الف هكتار من الغابات والاشجار، ثم أخمد مساء الاربعاء.

وما زال حوالى 2400 رجل اطفاء مستنفرين لاخماد الحريقين، فيما تشهد بقية انحاء البلاد انحسارا للحرائق.