أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إخماد ابرز الحرائق في البرتغال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخماد ابرز الحرائق في البرتغال

12:40 م الخميس 22 يونيو 2017

إخماد ابرز الحرائق في البرتغال

اخماد حريق في كولميل قرب غوا في البرتغال، 22 حزيرا

(أ ف ب): 

تمكن رجال الاطفاء صباح اليوم، الخميس، من وقف تمدد الحريق المندلع منذ السبت في احدى غابات غوا بوسط البرتغال، بعد أقل من 24 ساعة على السيطرة على الحريق الكبير في بدروغاو غراندي الذي اسفر عن 64 قتيلا و204 جرحى.

واعلن قائد عمليات اطفاء الحرائق كارلوس تافاريس "السيطرة" على الحريق الذي اندلع السبت قرب غوا، لكنه اوضح ان بعض بؤر النيران يمكن ان يتجدد.

واضاف تافاريس أن النيران التي وصلت ايضا الى قريتي بامفيلهوزا دا سيرا وأرغانيل المجاورتين، قد حصرت وسط منطقة يسيطر عليها رجال الاطفاء تناهز مساحتها 20 الف هكتار.

وحريق غوا هو ثاني اكبر حريق في المنطقة بعد حريق بدروغاو غراندي الذي اندلع السبت والتهم حوالى 30 الف هكتار من الغابات والاشجار، ثم أخمد مساء الاربعاء.

وما زال حوالى 2400 رجل اطفاء مستنفرين لاخماد الحريقين، فيما تشهد بقية انحاء البلاد انحسارا للحرائق.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • باريس تؤكد مقتل رعية فرنسي في حرائق الغابات بوسط البرتغال

    باريس تؤكد مقتل رعية فرنسي في حرائق الغابات بوسط البرتغال

    أخبار
  • حول العالم في 24 ساعة

    حول العالم في 24 ساعة

    أخبار
  • البابا يدعو وسط بحر من المؤمنين في البرتغال الى

    البابا يدعو وسط بحر من المؤمنين في البرتغال الى "إسقاط كل الجدران"

    أخبار
  • بابا الفاتيكان يصل البرتغال

    بابا الفاتيكان يصل البرتغال

    أخبار

إعلان

890a4b7fb9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا