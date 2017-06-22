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السعودية تدعو المسلمين تحري رؤية هلال شوال لتحديد عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

تدعو المسلمين تحري رؤية هلال شوال لتحديد عيد الفطر

12:36 م الخميس 22 يونيو 2017

السعودية تدعو المسلمين تحري رؤية هلال شوال لتحديد عيد الفطر

الرياض - ( د ب أ):

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عموم المسلمين الذين يعيشون على أراضيها تحري رؤية هلال شهر شوال مساء بعد غد السبت لتحديد يوم عيد الفطر المبارك.

وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، إن "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1438هـ ".

وأضاف "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه, وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة" .

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة في ذلك لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين .

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