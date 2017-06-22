مميش يبحث مع قابيل تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن لجنة الاستثمار بالمنطقة تعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لبحث طلبات المستثمرين، والعمل على الإسراع وإنهاء إجراءات تنفيذ العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية التابعة، مضيفا أن هناك تواصلا مستمرا وتنسيقا مع وزارة الاستثمار لحل أى مشكلات تخص مستثمرى المنطقة الاقتصادية.

وأضاف مميش خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، مساء أمس الأربعاء، بحضور وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والنقل ومحافظى مدن القناة والأعضاء المستقلين بمقر وزارة الاستثمار، لمناقشة جدول الأعمال بالمنطقة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، أنه ستتم إزالة التعديات على الأراضى التى تم استرجاعها والبالغة 5537 فدانا.

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على جانب آخر قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه بحث مع الفريق مميش استكمال المحادثات مع الجانب الروسى وتنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد.

من جانبه عرض اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية ما يتم من مشروعات حالية فى شرق بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، حيث كشف عن مخطط الطرق من المرحلة الأولى فى شرق بورسعيد بطول 60 كم يتم العمل عليها وتطوير مرحلة ثانية بطول 40 كم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تنتهى أكتوبر المقبل.